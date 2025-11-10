宏燁資訊自2017年起積極轉型，從早期企業級系統代理商，進化為新型態系統整合商，全方位整合Solution（解決方案）、Service（服務）、System（系統）三大支柱，聚焦雲端、AI與資安領域，利用開源技術與自主研發能力，打造差異化優勢。為加速邁向資本市場目標，宏燁資訊亟需一套功能完善、符合IFRS 15國際財務報導準則的ERP，以強化數據治理與內控合規，並改善舊系統無法支援多元營運模式及收入認列的挑戰。

董事長王帥賢指出，高層主管組成的決策委員會全力支持，並攜手SAP合作夥伴英渥德專業顧問團隊，在其專業輔導下，僅6個月新系統準時上線。本次專案貫徹『Fit-to-Standard 貼合標準』理念，訴求重新梳理的營運流程，須遵循SAP Cloud ERP內建標準，秉持系統90％項目不另外客製調整，促使流程再造符合IPO內控要求，也大幅減少宏燁資訊自行摸索上市櫃合規要求的學習成本。

導入SAP Cloud ERP後，宏燁資訊在三大面向展現具體成效。首先是輔助管理層有效掌握營運數據，精準擬定決策；其次，隨著ERP的導入，宏燁資訊建立起『專案完工百分比』的收入認列標準，即時彙整專案報工資料，強化專案執行期間的成本追蹤與管理；最後，財務作業處理也大幅加快，宏燁資訊財務沖銷月結時間，從7個工作天縮短到5天，加上SAP系統自動生成合規財務報表，內容完整性較過去提升20％，確保財務資訊正確及可追溯。