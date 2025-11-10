高雄市一名84歲李姓老婦昨（9）日中午外出返家時，遭陌生男子尾隨到住處門口，男子佯稱要「借電話」進屋，卻在遭拒後突然伸手扯下她脖子上的金項鍊，得手後拔腿逃逸。警方獲報後立即組成專案小組，6小時內鎖定涉案黃姓男子到案，全案依《刑法》搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，案發昨天中午12時許，李婦返回前鎮區住家時，遭一名男子一路尾隨，對方見老婦人要進屋，假借要向她借市內電話欲一同進屋，但李婦察覺有問題於是拒絕，不料歹徒沒有放棄作案，趁李婦不備時，竟伸手一把搶走戴在脖子上的金項鍊，損失約新台幣1萬元。李婦家屬隨即報案，並心有餘悸感嘆「最近新聞一直在報搶案，沒想到真的會發生在自己家人身上」

高市警前鎮分局復興派出所接獲報案後，便成立專案小組，調閱沿線監視器畫面比對分析，迅速鎖定66歲黃姓男子涉有重嫌，並於當日下午6時許，在市區將黃嫌查緝到案。警方訊後將他依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。