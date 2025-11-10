東港鎮有深厚人文底蘊與歷史傳承，鎮公所徵選最能代表東港的鎮徽。圖為位於東港鎮的屏東縣王船文化館。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

東港鎮是屏東縣重要文化、觀光、經濟重鎮，黑鮪魚遠近馳名，東港鎮公所徵選最能代表東港的鎮徽。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

東港鎮是屏東縣重要文化、觀光、經濟重鎮，但缺少能完整代表性的鎮徽符號，東港鎮公所今（10）日公開徵選鎮徵，希望能選出最酷、最美、最能代表東港的靈魂標誌，最高獎金10萬元。

東港鎮公所表示，東港是一個熱鬧非凡又溫暖人心的南國小鎮，從黑鮪魚到王船祭、從海風到滿滿人情味，展現深厚人文底蘊與歷史傳承，同時兼具觀光潛力與現代風貌。為凝聚鎮民認同，建立鮮明且具延展性的城鎮形象，特舉辦「東港鎮鎮徽設計徵選」活動，以全民參與方式，徵選最能彰顯東港特色與精神象徵的鎮徽。

東港鎮公所指出，鎮徽設計應考量東港整體形象，應體現東港地理、人文、產業及文化特色、時代感且易於識別，同時考慮到未來各式產品包裝、認證系統製作或東港鎮行銷紀念商品應用的可能性，首獎作品將正式採用為「東港鎮鎮徽」，並廣泛應用於官方文宣、公務文件、公共設施、紀念品及其他行銷推廣用途，具備長遠榮譽象徵。

東港鎮公所祕書蕭禾秦說，東港先前沒有完整代表性的鎮徽符號，會徵件廣邀設計的原因，基礎上是希望能有一致性的代表符號呈現，也能讓觀光推廣、東港精神及公共政策推動與地方行銷做核心識別。相關規定在徵件規範有詳述，沒有特別太多限制，最後由評委跟網路投票決議結果。

東港鎮公所指出，設計徵選方式共有兩階段。第一階段初選，由公所聘請專家學者及公所相關人員組成評審小組，依據初選評分項目及標準，作品達評審分數70分以上者，進入第二階段民眾網路票選。

東港鎮公所表示，初選項目包括設計理念與創意30％、識別性與清晰度20％、美感與專業度20％、應用性與延展性10％、 整體印象10％。入圍第二階段作品預計明年1月上旬或下旬在東港鎮公所官網及臉書粉絲專業公布，民眾票選期間7天，採網路投票，但切勿以程式或人為操作灌票，違者將取消徵選資格。

初選評審評分占60％、民眾投票評分占40％，最後決選第1名至第3名可分別獲得獎金10萬元、3萬元、1萬元，並各別頒發獎狀1面，另取佳作3名，獎金5000元、獎狀1面。

收件日期自今日起至12月5日，送件者可寄至東港鎮公所總務課，信封並註明「參加屏東縣東港鎮鎮徽設計徵選活動」，詳情可至東港鎮公所官網（https：／／www.pthg.gov.tw／towndto／News_Content.aspx？n=EC1239FEFEA968AD＆s=6852FEB83A3BBB0D）查詢。