在台灣的偏鄉地區，許多長者為了就醫必須長途跋涉，一趟門診往往耗時一整天。為改善醫療可近性、縮短治療等待期，台北醫學大學附設醫院與枋寮醫療社團法人枋寮醫院攜手啟動「TAVI綠色通道計畫」，讓偏鄉患者不必再為舟車勞頓而放棄治療。

（擷取自中時新聞網）

枋寮醫療社團法人枋寮醫院院長蘇宜輝表示，枋寮位於屏南與恆春之間，長期扮演區域急救與醫療轉介的重要角色。為此，5年前便與北醫展開合作，透過遠距醫療與臨床支援，建立完整轉診與治療機制。

台北醫學大學附設醫院院長施俊明指出，TAVI綠色通道的核心精神，是讓偏鄉醫院能與醫學中心即時連線。當地醫師可先完成，如影像與心臟功能檢查等等，再透過視訊會診將資料即時傳送至北醫，經評估後患者可直接到臺北醫學大學附設醫院動手術，術後再回枋寮醫院接受後續照護。

（擷取自中時新聞網）

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，讓醫學中心的醫生或是醫護人員，理解到偏鄉的現況，能夠讓疾病照護有創新的發現，他強調，跨院合作開啟偏鄉醫療新模式，顯示台灣醫療平權正在逐步落實。

（擷取自中時新聞網）

該計畫已協助多名高齡患者成功治療。台北醫學大學附設醫院心臟內科專任主治醫師蕭成儀分享，一名94歲的奶奶長期受心臟問題所苦，因體力虛弱難以麻醉，經TAVI綠色通道轉介至北醫附醫後，醫療團隊採用全國首例「清醒 ICE 導引 TAVI 術」，透過心臟內超音波導引、無麻醉方式進行，術後恢復良好，奶奶不到一週便順利出院。

另一位86歲的陳姓患者，則因嚴重心衰竭和肺水腫，病況一度危急。蕭成儀表示，團隊立刻啟動綠色通道，快速通過健保審核並完成手術，成功挽回生命。更難能可貴的是，在術後追蹤時，還發現陳爺爺有腎臟出血的問題，進一步檢查後，才確診是早期腎臟癌。

（擷取自中時新聞網）

蕭成儀接著說明，陳爺爺同步也在北醫完成了切除手術，案例也證明團隊不只治療心臟病，更透過長期追蹤，為病患提供全面的健康守護。陳爺爺感激地說：「蕭醫師把我從鬼門關救回來，現在飯都能吃半碗了。」

「TAVI綠色通道計畫」縮小偏鄉醫療差距，透過北醫與枋寮醫院的合作，讓科技連結與專業支援跨越地理限制，為偏鄉長者打開重拾健康的新希望。