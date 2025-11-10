英國廣播公司(BBC)總裁兼新聞主管在週日提出辭職。此前，BBC被外界指控存在偏見，包括對美國總統川普發表演講的編輯方式。

此前一位前標準顧問撰寫的內部報告被洩露給《每日電訊報》(The Daily Telegraph)之後，讓BBC面臨越來越大的壓力。報告指出，BBC在報導以色列-哈馬斯戰爭、跨性別問題，以及川普的演講方面存在缺陷。

川普對BBC兩位高層的離職表示歡迎，並批評兩人是「非常不誠實的人」。此前BBC的節目《全景》(Panorama)在編輯川普的兩份演講時被批評，好像讓川普看起，像是在鼓動2021年的國會山莊暴動。

在去年播出的紀錄片中，川普對他的支持者說：「我們將走到國會山莊去」，他們將「拚命戰鬥」。但是這番話是他在另一相關部分的演講說法。

Tim Davie自2020年以來領導著BBC，稱公司的報導是全球的黃金標準，但他也承認犯了錯誤，他必須承擔最終責任。

BBC新聞的執行長Deborah Turness也提出辭呈，她在給員工的email中說，即最近有關BBC新聞存在制度性偏見的說法，是錯誤的。

BBC在英國最值得信賴的新聞品牌民意調查中，仍然名列前茅，並在英國擁有巨大的影響力。

一份外洩的內部報告指出，BBC阿拉伯語頻道在報導加薩戰爭時，表現出反以色列傾向。並且有一小群員工打壓了一個爭取單一性別空間的團體的報導，被批評維對跨性別團體懷有敵意。

除此之外，BBC近幾年爆發多起醜聞。其中一件是當時薪酬最高的體育節目主持人Gary Lineker因為評政府的移民政策而被停職。此事導致多位體育部門員工集體罷工，以示抗議。

BBC也因播放嘻哈團體Bob Vylan在Glastonbury音樂節上高喊反對以色列軍隊的口號，因而遭到批評。並且在今年稍早製作一部有關加薩的紀錄片，片中出現出現了哈馬斯政府一名副部長的兒子，同時遭到譴責。

知情人士的透露，Davie的決定令BBC董事會感到震驚，他將在接下來的幾個月留任，直到找到替代人選為止。