不過，大陸消費及汽車市場「內捲」情況依然嚴峻，價格持續下滑，對敦泰營收造成壓力，導致第三季營收僅較前一季微增1.8%，達新台幣31.07億元。與去年同期相比，雖整體出貨量持平，但受產品組合變化及LCD手機與車載顯示產品價格下跌影響，營收年減18.5%。中高階觸控產品出貨強勁，帶動產品組合優化，推升第三季毛利率至26.2%，毛利金額亦增加至新台幣8.1億元。敦泰持續重視技術升級與產品優化，研發投入增加使營業費用達新台幣8億元。在業外收益挹注下，第三季稅後淨利為新台幣0.82億元，每股盈餘0.39元。

展望第四季，受大陸消費性電子市場持續低迷及整體經濟不確定性影響，終端需求仍顯疲弱，加上雙11促銷效應減弱，品牌客戶拉貨動能轉趨保守。敦泰預期，第四季出貨量雖可維持成長，但受平均售價（ASP）下降影響，營收可能與第三季持平或小幅下滑。

在OLED觸控產品線方面，敦泰表示，近年產品規格持續升級，從GOLED面板擴展至POLED面板，應用範圍由直板機延伸至摺疊機，近期並新增主動筆功能，出貨量逐季攀升，推動產品組合持續優化，為公司營收與獲利注入穩定成長動能。

敦泰已於第三季成功導入海外知名手機品牌並進入量產，這是公司多年積極拓展國際市場的重要成果。同時，新一代產品亦成功切入多款大陸中高階柔性OLED機型，預計明年初進入規模化放量階段，進一步鞏固公司在中高階市場的市占率，並持續推升產品平均售價。

在OLED顯示產品線方面，敦泰自穿戴式市場切入，經多年技術與產品迭代，已逐步進入主流市場，目前獲多家國際及大陸一線品牌認證並開始量產。至於手機用OLED顯示產品仍在工程驗證階段，預計可於明年第二或第三季進入量產。