緯穎第三季合併營收2668.24億元，年增172.8%；稅後淨利154.11億元，年增143.5%。毛利率受惠於經濟規模與營運效率的提升達8.8%，營益率為7.3%，稅後淨利率為5.8%。第三季EPS達82.92元，高於去年同期的34.36元。第三季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，並創歷史新高。

累計前三季合併營收幣6582.23億元，年增168.7%。稅後淨利為373.27億元，年增137.3%。毛利率為8.7%，營益率為7.2%，稅後淨利率為5.7%。EPS為200.85元，高於去年同期的88.38元。累計前三季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史新高。

緯穎董事會也通過增資子公司Wiwynn Technology Corporation美金2億5千萬元及子公司Wiwynn Mexico, S.A. de C.V.美金2億元。共計4.5億美元，約當新台幣139.46億元，用於美國德州廠房、墨西哥新承租廠房裝修、先進液冷設備及基礎電力設施所需。同時也通過發行第二次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定為美金20億元，發行期間5年，視市場狀況及公司需求進行發行。

國內法人指出，緯穎第三季財報表現優於預期，歸功於亞馬遜ASIC出貨強勁及新專案NRE貢獻，第四季雖然亞馬遜ASIC因Trainium 2出貨將告一段落，且Trainium 3要到2026年第二季出貨，緯穎ASIC會進入新舊轉換期，但是，受惠於Meta通用型伺服器出貨量明顯提升，可望彌補ASIC的空缺。因此，國內法人預估緯穎第四季的營收約為2529億元、季減5%，毛利率8.7%、季減0.1個百分點，EPS約 77.31元、季減7%。

緯穎股價7日開高後再向4300元挺進，早盤最高漲至4335元，隨後漲幅收歛，仍可維持近3%漲幅。不過，外資法人連續3天大幅度減碼，累計近5日已賣超緯穎1000張。