目前道瓊指數期貨漲0.21%，標普500指數期貨漲0.61%，那斯達克100指數期貨暫漲1%。ICE美元指數微升0.03%。

MSCI日本以外亞太股票指數暫漲0.84%，日本日經225指數暫漲1.14%，南韓kospi飆升近3%，恆生指數漲0.44%，台股暫漲0.61%。

歐洲EUROSTOXX 50指數期貨和德國DAX指數期貨均大漲1.3%。

外媒報導，據知情人士透露，至少八名民主黨參議員將投票支持一項支應聯邦政府資金到明年1月的臨時撥款法案，使該議案將獲得61票，超出法案在參院過關所需的60票門檻。

待參院通過後，這項撥款法案還需要送交眾議院表決通過，之後再送交美國總統川普簽署完成立法。這個過程可能需要幾天時間。

根據密西根大學上周五發布的調查，受到政府停擺影響，美國消費者信心指數跌至3年多來新低，只比歷史最低記錄略高一點。

由於聯邦政府停擺，所有官方重要的經濟、就業與通膨數據都暫停發布，讓聯準會對於今年是否再度降息的立場變得更為保守，也加劇了股市原本就對AI股可能漲過頭的不安情緒。

在輝達、Palantir等AI概念股估值可能經過高的陰霾籠罩下，上周美股四大指數周線全面收黑。道瓊指數周跌1.21%、標普500指數周跌1.63%。科技股和晶片股雲集的那斯達克指數周跌3.04%、費城半導體指數更是重挫3.89%。

隨著第三季財報季進入尾聲，本周較受人關注的財報發布包括思科、華特迪士尼和應材。