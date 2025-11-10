鳳凰颱風逐漸逼近台灣，加上東北季風影響，北市自10日起山區已出現持續性降雨，北市府預估將持續至13日，陣風將達10至12級；市區可能出現大雨，陣風達7至8級。台北市長蔣萬安今早主持鳳凰颱風整備會議，被問到明天北市是否有機會放颱風假？蔣萬安表示，鳳凰颱風穿越呂宋島後將轉向，但角度、路徑、速度都高度不確定，市府會密切掌握颱風動態，並評估對北市造成的衝擊。

蔣萬安今早赴北市災害應變中心進行鳳凰颱風整備會議，他表示，為因應鳳凰颱風接下來可能對台北造成的風勢雨勢，他今天要求各局處即刻到EOC緊急應變中心進行防災準備的工作會議。

蔣萬安指出，包括北市工務局即刻的對全市的路樹做巡查；北市教育局會要求各學校針對學校周邊的樹木加強穩固；北市建管處針對施工中工地的圍籬看板、廣告帆布等加強穩固；北市勞動局會特別要求高空施作的業者必須要特別注意安全，必要時停止作業。

至於北市今晚是否有可能宣布停班停課？蔣萬安回應，今天聽取氣象團隊最新的報告，就目前了解，鳳凰颱風在穿越呂宋島之後將會轉向，但轉向的角度、路徑、速度都高度不確定，所以市府一定會密切掌握颱風的動態 ，而且會評估對北市接下來可能造成風勢、雨勢的衝擊。

針對北投山區的風雨較大，市府是否會參考先前宣布部分地區停班停課？ 蔣強調，要聽取氣象團隊對於接下來颱風路徑可能的動態，來了解最新的情況及預估接下來幾天風勢雨勢對台北造成的衝擊，市府一定是做好萬全準備 ，持續料敵從寬、禦敵從嚴。

蔣萬安補充，此次降雨以山區為主，大地工程處須強化邊坡巡查與土石流潛勢區警戒，提前盤點老舊聚落與高風險邊坡，必要時預防性疏散撤離民眾；另針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，也要加強邊坡穩固及即時降雨監測，必要時請區公所針對災害影響區域住戶進行疏散撤離。

蔣並指示，人事處、教育局、水利處及交通局應依標準作業流程提前研判是否需調整上班上課、開啟疏散門或進行市區紅黃線車輛移置等措施，並與鄰近縣市保持密切聯繫，及早發布相關訊息；過去梅姬颱風曾造成百齡、和平公園等地區汽機車泡水情形，交通局應密切掌握風雨動態，提早防範。