氣象署表示，颱風鳳凰今天至周三影響最顯著，立委李坤城問及，如果12日放颱風假是否會影響普發現金入帳，財金公司表示，有些銀行如果有放假的話，批次作業會順延，可能會影響到入帳時間，但是較大的銀行就比較不受影響。

財金公司表示，颱風影響，接下來與銀行協調，看入帳時間如何處理。財金公司預估，12日首批入帳將超過900萬筆。至於17日開始開放ATM領現，全台有16家金融機構，2萬8036台ATM可以領現。

根據財金公司統計，從11月5日到9日分流登記，5日是身分證字號或居留證尾數「0、1」，登記123.2萬人；6日「2、3」，登記為104.5萬人；7日「4、5」登記人數為75.2萬人；8日「6、7」登記77.1萬人、9日「8、9」登記，登記76.5萬人，今日開始就不再限制。

累計至今日早上10點已經有480萬人完成登記，今日以前完成登記有機會在12日時拿到現金1萬元。此外，根據財金公司統計，已經有1580萬人次造訪網站，不過首日的造訪人數高達569萬人次，高於6000元時首日的541萬人次。