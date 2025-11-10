粿粿遭老公范姜彥豐控訴對婚姻不忠，出軌共同好友王子，日前網上瘋傳疑似兩人在浴室的不雅照，雖然徵信社執行長謝智博否認此事，但是不論真假，已經重創粿粿及王子的形象及演藝事業，未來復出之路恐怕遙遙無期，對此，塔羅牌老師梅姬拋出3大建議，並舉網紅Qbee為例：「事業反而繼續經營的風生水起」。

梅姬日前表示看到粿粿跟王子再度被公開出軌證據，而且是在粿粿家浴室裸體相擁，無疑是社會性死亡，倘若粿粿是她的顧客，會直接給出3點建議，首先，就是不要再還口，畢竟范姜彥豐只想要獲得真誠道歉，但是粿粿不僅否認，還拍了長達17分鐘的影片，其中15分鐘都在攻擊范姜彥豐，此舉只會讓對方繼續公開鐵證反擊，目前唯一要做的就是不要再回應，對方累了就會停手。

粿粿形象重創，復出之路遙遙無期。(圖／陳俊吉攝)

梅姬接著表示不知道被掌握的證據有多少，應該要立刻拿出誠意，用實際行動道歉，「該付錢的付錢，該過戶的過戶」，最後則是持續演藝事業，維持曝光度，她回憶起多年前網紅空姐Qbee，被老公爆料偷吃攝影師亨利，不僅公開兩人鹹濕對話，還花費百萬拍到通姦影片，不過Qbee反倒自爆經歷長達5年的「無性婚姻」，還公開驗傷單指控老公家暴，雖後遭法院判賠老公上千萬，不過並未就此倒下，反倒利用「知名度」東山再起，事業還經營的風生水起。

梅姬強調所有人都會犯錯，但只要勇敢接受並面對，從中學習到人生課題，事件就會圓滿落幕，不過對於粿粿出軌行徑，多數網友依舊無法接受：「都囂張到把人帶到家裡來了！我不覺得她有把范姜當一回事」、「道歉這麼不誠懇，理由一堆」、「什麼鍋配什麼蓋，社會性死亡了」。