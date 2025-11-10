曾經是柔道國家代表選手的鄭姓男子，民國111年騎乘機車行經新北市一處橋下涵洞，因該路段累積淤泥導致摔車，他被小客車輾過受傷，他提起國家賠償訴訟，最高法院認定，事發前因多日未清掃，致道路紅色道路邊線兩側至涵洞牆壁間有潮濕混雜泥沙及樹葉情形，新北市政府環保局須負國家賠償責任，但鄭也要30％過失責任，判決新北市政府環保局賠償161萬6446元確定。

鄭提告指控，他在111年3月1日7點35分許騎乘普通重型機車行經道路，因路面累積大片淤泥，致他打滑摔車，被自用小客車碾壓，他因而受有創傷性胸椎7、8節骨折併脊髓損傷、創傷性雙側氣胸及血胸等傷害，提起訴訟請求國家賠償。

一審新北地院認定，交通事故主因是鄭騎車未使用燈光且未注意車前狀況所致，尚難認與新北市環保局的清潔維護責任有何因果關係，判鄭敗訴，但二審高院認為，該道路位於涵洞內，常有路面潮濕、淤泥情形，中和清潔隊原排定每週一、二、四、五上午派員清潔，但事發前因負責清潔人員請假、逢國定假日等因素，多日未清掃，致道路紅色道路邊線兩側至涵洞牆壁間有潮濕混雜泥沙及樹葉情形。

高院認為，一般駕駛人騎乘機車行駛於道路，路面如有潮濕、淤泥情形，極有可能導致機車打滑、失控倒地，新北市環保局對於道路之管理有欠缺，致發生事故，與鄭男所受得傷害確有相當因果關係，但鄭也應負30％之過失責任，判決新北市環保局賠償醫療費用及精神慰撫金共21萬6446元、勞動能力減損之損害140萬元，新北市環保局提上訴，最高法院駁回確定。