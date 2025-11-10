女子小魚（化名）是名碩士畢業的高材生，過去擔任應召女時和人夫阿峰（化名）過從甚密，遭對方妻子小芳（化名）指控除了介入婚姻外，還傳親密照及男方下體照挑釁元配。台中地院一審判小魚賠35萬元精神撫慰金，她不服上訴，希望能將賠償金下壓至10萬元，仍遭法官駁回。

判決書指出，小芳主張，小魚明知阿峰已婚，仍與其發展不當男女關係，聊天紀錄中能看到她傳包含「我不要什麼名份，因為認識了你，我心裡已經裝不下任何人了」、「我至少可以幫助你完成一個願望，為你生一個健康的兒子或女兒」、「或許，你可以讓我懷上一個孩子」等直白情話。

不僅如此，小魚還直接找上小芳，稱已懷有阿峰的孩子，阿峰已向自己求婚等語，並傳送兩人進入汽車旅館以及男方生殖器等照片，反覆對她進行挑釁。小芳認為，兩人的互動已逾一般男女正常社交分際，更導致夫妻倆屢屢爭吵，小魚還以言語羞辱、嘲笑及恐嚇她，加害情節重大，請求60萬元精神撫慰金。

小魚辯稱，自己從事應召女子期間認識阿峰，兩人經常談心，坦承有侵害原告配偶權的行為；對於自己一系列的脫軌行為，她稱是以為該對夫妻已進入離婚協議，為加速小芳成全自己和阿峰的情意而為，已知錯悔悟並道歉，並未再與阿峰聯繫。

法院一審認為，小魚侵害配偶權行徑明顯，應賠償35萬元精神賠償金。小魚認為金額過高，且夫妻倆婚姻早就產生裂痕，上訴至二審希望能把金額降至10萬元；法官則認為兩人交往並發生性行為3次，即便夫妻關係不睦，也不影響小魚侵害配偶權的事實，故駁回其訴。全案仍可上訴。