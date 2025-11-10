法人分析指出，聖暉*是台積電（2330）供應鏈，原本市場預期台積電上周運動會上將釋放更多利多訊息，但可惜沒有，在失望性賣壓出籠下，相關廠務概念股10日股價普遍大跌，前三季賺越多、盤勢反而跌越深。

聖暉*受惠於全球半導體、電子零組件及雲端運算等關鍵產業資本支出強勁，帶動在建工程案量保持高檔，營運表現亮眼，第三季單季歸屬於母公司業主淨利10.20億元，年增率高達62.49%，每股稅後純益8.22元，創歷年同期新高。

聖暉*前三季營運表現突出，繳出創歷年同期新高的佳績！前三季合併營收305.06億元，年增率達46.98%，已超越2024全年營收302.54億元；歸屬於母公司業主淨利25.25億元，年增率34.84%，每股稅後純益20.35元，已近逼2024全年的21.09元水準。

聖暉*董事會決議斥資1,000萬美元（約新台幣3.10億元）新設立100%持股美國子公司，藉此深化集團在全球主要市場的擴張腳步。

展望未來，聖暉*對營運持正向樂觀看法。隨著地緣政治因素推動全球供應鏈加速多點布局，台灣、美國及東南亞地區的建廠需求仍維持強勁，相關專案發包與執行將成為集團未來營收的關鍵動能。

聖暉*看好AI應用帶來的高速運算與儲存需求，將進一步驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，持續把握產業結構轉型的契機。