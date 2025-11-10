副總統蕭美琴赴布魯塞爾歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，被綠營視為外交突破；但旅美教授翁履中認為，這根本不是外交突破，只是IPAC借歐洲議會場地。民眾黨主席黃國昌10日回應，雖然不是受歐洲議會邀請，但能借到場地，對民進黨政府及目前外交狀況來說，可能也是所謂突破，「我們不忍苛責啦！」

針對蕭美琴參加在歐洲議會舉行的IPAC峰會並發表演說，被綠認為是外交突破，但翁履中認為僅是借場地而已？黃國昌10日上午召開「違法企業拿補助，經濟部縱容不追回」記者會時表示，台灣外交處境非常困難，全體台灣人民都有相同感受，因此努力透過各種不同方式，讓台灣在國際社會上可以發聲，都是在突破外交困境的其中一個積極努力。

黃國昌提及，雖然不是受歐洲議會邀請，但能借到歐洲議會場地，對民進黨政府、目前外交狀況來講，可能也是一種所謂的突破，「我們不忍苛責啦！」但要提醒的是，更多台灣人期待的是務實好好做事，而不是務虛的大內宣。

黃國昌指出，在台美關係上，我方一直將美視為非常堅強的民主夥伴，但過去不管是美國川普政府片面課給台灣高關稅，直到今年8月才知道是原有稅率加上20％，引發國內一片譁然，至今民進黨仍用大內宣告訴全體人民「高關稅是暫時的狀態」，「現在11月了，請教民進黨政府，此暫時性關稅要暫時到何時？是到明年還是後年？到底要暫時到什麼時候，才會有一個清楚的決定？」

黃國昌說，台灣在對外軍事採購上，民眾黨支持國防自主，但絕對不支持貪腐跟浪費，此立場民眾黨團已說過非常多次，「在對美軍事採購上，我們付了錢就應該拿到東西，這是最基本的道理。」不管如何形容台美關係，相信絕大多數台灣人民無法接受「付了錢卻沒拿到東西」，這樣立委在國會審查相關預算時，心裡都會有個問題，就是「我們今天通過這個預算，是有打算繼續付錢拿不到東西嗎？還是在預算審查時，我們應該附加一些條件？」

黃國昌強調，通過預算、買台灣必要的武器，這點民眾黨都支持且沒問題，但最起碼是做到「付錢拿到東西」，否則光付錢就能支持國軍防衛能力、強化台灣國防嗎？這也是絕大多數台灣人民心中的困惑。