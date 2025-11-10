經濟部長龔明鑫10日赴立法院經濟委員會前受訪，回應民眾黨主席黃國昌質疑經濟部在《產業創新條例》企業補助上「放水」，核准違規企業領取補助；至於總統要求不提綠電的傳言，龔則強調依法行政。

龔明鑫表示，《產創條例》已授權中央主管機關，就企業「情節重大」的環保、勞工或食安違規情事進行認定，經濟部依法行政，絕無違法。他指出，經濟部已訂定具體認定要點，並成立審查委員會逐案審議，並非概括放行。

而外界質疑經濟部核准逾4千家企業領取補助，龔明鑫說明，所謂的情節重大，有其明確界線；像是輕微違規，如員工超時加班等，已受勞動部裁罰者，不屬於重大情節；而重大情節的定義是連續再犯、故意違法或造成重大傷亡者，才會認定為重大，並依法追繳補助款；龔明鑫強調，怎樣叫重大可以討論，但並沒有所謂違法縱容的問題。

至於鳳凰颱風逼近，龔明鑫表示，台電方面： 動員超過4千名員工待命，搶修機具與設備全數備妥，並已針對上次颱風損害處加強修復與補強；在水利方面，目前水利署密切監控全台水庫水位，必要時將即時調度。針對花蓮地區，署長將親赴現場指揮，並調派大型抽水機、消坡塊、太空包等防洪設備加強防護。

外傳「總統要求經濟部不要再談綠電」一事，龔明鑫強調，經濟部推動政策「一定依法行政」，將依總統政見轉化的政策方向執行，「我們會穩健而且堅定地推動綠能發展，絕無放緩或轉向的情況」。

關於核電評估報告，目前依既定程序審查中，龔明鑫證實，台電已將核二、核三廠的現況評估報告送交經濟部，目前正依程序審查中。他表示，若確認安全、無虞，就會簽核讓台電啟動相關作業。