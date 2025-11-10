隨著美國市場對針劑與無菌製劑在地生產的需求快速升溫，在政策支持與供應鏈安全考量的雙重驅動下，製藥產業回流美國設廠已成為明確趨勢。保瑞旗下位於馬里蘭州的針劑廠具備國際級自動化充填與包裝能力，結合其在美國與加拿大的多點營運據點，建構出北美製造一體化的戰略布局。此舉不僅強化保瑞在全球製藥代工市場的競爭優勢，也為客戶提供更近端、穩定且具彈性的製造服務。

保瑞今年7月甫完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，使年產能提升至超過5,000萬劑。此外，公司亦發布美國明尼蘇達州Maple Grove廠的中期開發藍圖，預計充實逾10萬平方英尺的製造與包裝空間。這些策略性資本支出不僅強化北美製造鏈整合，更讓保瑞在全球製藥代工(CDMO)市場中穩固領導地位。

而在全球製藥界盛事CPHI(國際製藥展)甫落幕之際，保瑞再傳捷報，榮獲Biotech Breakthrough Awards「年度最佳生技公司(Overall Biotech Company of the Year)」大獎。