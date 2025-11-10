報告指出，啟碁2025年第三季營收季持平、年增5%，分別較該外資與市場共識低2%與4%。第三季毛利率為12.1%，較第二季提升0.5個百分點，與外資及市場預期大致相符。不過，由於營運費用高於預期，特別是研發支出年增16%，導致營業利益季減15%、年增25%，達新台幣7.49億元，較預期低約三至四成。稅後淨利為6.65億元，季增35%、年增28%，但仍低於外資及市場共識約兩成多。

另外，外資下修啟碁2025至2027年獲利預估，稅後淨利分別調降12%、5%與3%，主要因傳統網通業務展望較保守，反映整體總體經濟疲軟。不過，2026年營收仍預期可望年增10%，動能來自Wi-Fi 7與800G交換器產品放量。毛利率則分別小幅下修0.1個百分點，以反映記憶體價格上漲與潛在供應吃緊的影響。

此外，啟碁為因應新產品開發，2025年營業費用率上調0.4個百分點，反映研發支出增加；2026至2027年維持不變。外資估值採用2026年預估本益比15.6倍，調整後12個月目標價由172元下修至163元。該評價位於同業平均本益比14倍與+1標準差16倍之間，反映穩健但略為保守的評價基準。

外資強調，啟碁具備多元產品線與靈活製造能力，在Wi-Fi 7、衛星通訊及AI網通產品布局完整，長線成長潛力不變。不過，主要下行風險包括Starlink用戶成長不如預期、衛星通訊競爭加劇，以及Wi-Fi 7與5G FWA在美歐市場導入速度低於預期。