高市議員簡煥宗今（10）日在議會踢爆，壽山收容所今年7月發生2起領養犬1周內接連因「犬小病」死亡案例，質疑收容所從入所篩檢、收容觀察到領養健檢的過程是否有問題，痛批「把人家愛心當王八蛋嗎？」。對此，動保處回應，上述2犬隻被領養前並無異狀，但可能有潛伏期，後續將全面檢討。

簡煥宗指出，服務處日前接獲2起陳情，2名飼主分別來自北部和南部，都是在收容所志工Instagram看到貼文後前往領養，第1位飼主7月8日領養後立即送醫檢查，驗出「犬小病毒陽性」，盡管馬上通報收容所，該犬仍於7月13日死亡。

第2起案例為北部民眾專程南下領養，7月9日當天送檢即確診犬小病毒，隔天緊急送夜間急診搶救，仍宣告不治。這名飼主自掏腰包花費數萬元醫療費，最終卻是一場空，簡煥宗痛批，「把人家愛心當王八蛋嗎？」民眾特別從北部下來領養，結果換來傷心。

簡煥宗質疑，收容所3大管理缺失，包括流浪動物進所時有無篩檢、收容期間有無謹慎觀察犬隻健康、領養前有無再次健檢。他以自身經驗對比，過去向民間NPO團體領養時，對方會帶犬隻先做健檢，並要求1周內每天回報犬隻排泄狀況，若不適應還可退養，民間團體這麼謹慎,公家機關卻做不到。

高市府農業局長姚志旺表示，對於動保議題相當重視，市府將寵物視為家人般對待，而進入收容所的犬隻都會經過專業獸醫師檢查，但犬小病毒在檢驗程序上可能存在盲點，將請動保處深入檢討。

動保處長葉坤松說明，犬小病毒是幼犬常見的急性腸炎疾病，傳播力很快，同區域的犬隻都有感染風險，但強調領養當下這2隻犬並無明顯症狀，可能正值潛伏期，收容所每周至少清消一次，會針對這兩起事件全面檢討。