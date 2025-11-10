大陸新成立的「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計明年初以5隊規模開打，其中「上海兄弟」從隊名到黃色象頭隊徽，都與中華職棒的中信兄弟高度相似惹議，還規定各隊港澳台球員不得低於10人，恐將影響中職或台灣社會聯賽的兵源。台南市議員李宗霖10日總質詢時，呼籲中央與地方應積極合作，防止中國以體育名義吸納台灣棒球人才；市長黃偉哲也回應會密切注意。

李宗霖認為，CPB要求每隊必須吸收10名台港澳球員的規定，實際上是針對台灣棒球人才。台灣擁有成熟的培訓制度與豐富球員資源，中國此舉等同以高薪挖角模式吸納台灣選手，長期恐造成台灣職棒與基層棒球的人才流失。他要求體育局應主動掌握是否有台南球員受邀參與，並與中央持續研擬對策，讓選手有更好的發展空間，避免球員被中國利用與利誘。

李宗霖還指出，統一獅自職棒創立以來，35年來以台南為主場，持續推動球場整修、學童野球與公益活動，堪稱「台南之光」。球團除了強化「獅迷文化」的品牌形象，更有最愛「TAIWAN」的「台灣隊長」陳傑憲領軍，展現愛台灣、愛台南的堅定信念。台灣的職棒發展不只是運動產業，更是國家文化與認同的展現。

黃偉哲回應說，台南有統一獅，該球團母公司在中國也有生意，因此台南市會密切注意。對商人而言，在意的是市場機制；但對國家而言，更擔心被拿去做政治操作。

黃偉哲強調，台灣的棒球水準高度領先中國，中國一定先從二軍拉攏，再到一軍退役球員，最後就是一軍現役球員。這不僅關係到國球，也關係到民眾對棒球的熱愛，但這份熱愛若被拿去做商業操作，是很傷球迷感情的。