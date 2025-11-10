DRAM價格狂飆，記憶體廠獲利喊嗨，但下游工業電腦（IPC）廠、網通廠卻意外成了受災戶，步步高的成本明顯壓縮獲利，估對相關廠商毛利率影響逾一個百分點，為因應成本拉高，雖已有業者著手醞釀漲勢，但市場憂心恐衝擊第三季財報，從而拖累股價表現。不單工業電腦龍頭研華（2395）今日股價開高走低，即將面臨300元整數關卡保衛戰，其他網通廠包括合勤控（3704）、啟碁（6285）都一度翻黑，啟碁跌幅更一度擴大至近半根停板，致回測百元關卡壓力大增。

AI浪潮狂吹，部分記憶體現貨價格一夕數價，根據集邦科技（TrendForce）最新數據，2025年第3季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8％，因成本驟增，災情已逐漸浮現，不單工業電腦龍頭研華直言，DDR4價格狂飆，已侵蝕上季毛利率1％；網通大廠合勤控甚至揚言，若DRAM報價續漲，對毛利率的影響恐擴大至4至5個百分點。

因影響甚鉅，漲價潮一觸即發，研華日前已開出第一槍，宣布調升部分產品價格，其中，板類產品漲幅約4％、系統產品則漲約8％，然因新價格對毛利率影響須等到一至兩季度後才會顯現，今年第四季毛利率仍難免會受影響。

受到此利空影響，工業電腦股價受創，跌多漲少，其中樺漢、事欣科、研揚、攸泰、融程電、其陽、安勤早盤均跌逾1％。網通股股價同樣是一片綠油油，除啟碁跌幅較重，跌近半根停板外，宇智、常珵也一度跌逾3％。