台中50歲設計師Alice以「雙手三刀剪」的俐落技術聞名，是多家婚紗攝影公司的特約髮型設計師。她原本忙於為新人打造完美造型，卻在今年9月初一覺醒來右肩劇痛、手臂無法抬起，連拿剪刀都成了折磨。吃止痛藥也不見好轉，無奈之下只能暫時停工。經就醫檢查發現是「鈣化性肌腱炎」上身。經藥物治療、電療搭配體外震波治療後，終於恢復靈活雙手，順利在年底婚禮旺季重返工作，讓新娘們依舊能美麗走上紅毯。

衛福部台中醫院復健科醫師蔡逸松指出，患者就醫時原以為只是睡姿不良，到藥局買了止痛藥吃未改善，就醫接受X光與超音波檢查，才發現自己右肩四條旋轉肌中負責舉手功能的棘上肌鈣化，導致無法舉手，經消炎藥、熱療一個月效果未如預期，急著返回工作崗位的她嘗試用體外震波治療，幸運治療3周後大為改善，不但可以舉手還可以輕鬆操作剪刀設計髮型。

台中醫院復健科醫師蔡逸松指出，經接受X光與超音波檢查，發現患者右肩四條旋轉肌鈣化，導致無法舉手。（馮惠宜攝）

蔡逸松說，鈣化性肌腱炎是種退化性疾病，病因不明，與之前舊傷或退化甲狀腺功能異常 糖尿病有關，盛行率有2.7％~10％並不低，主要發生於40~60歲民眾，如果民眾未跌倒卻突然肩部疼痛、活動度受限，應盡速就醫，由專科醫師診斷並提供最適合的治療方式，才能讓自己盡速恢復正常生活。

值得注意的是，接受體外震波治療後應該多加休息，治療1周內禁止服用人蔘、泡湯及熱敷，避免增加疼痛狀況；治療後如果有紅、腫、疼痛的狀況，可冰敷15到20分鐘，如果沒有特別疼痛，不需要服用止痛藥藥物。