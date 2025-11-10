財政委員會今日參訪合庫金，立委羅明才關心，公股銀競爭力差，以及爭取不到好人才。財政部次長阮清華表示，公股銀行董總從民國97年開始就沒有調過，對於董總加薪議題希望外界「不要以肥貓的角度」來看。

阮清華表示，民營銀行許多負責人的薪水甚至已經超過億元；但是公股銀行負責人最多只有700萬元，但是員工還持續加薪，許多副總的薪水都快超過總經理，因此希望幫公股銀負責人加薪，爭取好的人才進入行庫。