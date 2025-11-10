中颱鳳凰進逼，雖然海面環境不利發展，鳳凰來到台灣周邊時威力很可能減弱至輕颱，但氣象粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」提醒，秋颱最恐怖的地方，就是不能單靠颱風強度來判斷威脅度，颱風與東北季風交會後產生的共伴效應，將產生長時間的降雨，可能導致後續災害風險，提醒民眾切勿小覷。

「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」臉書粉專表示，秋颱的防災難處在於路徑難以預測，且不能僅以颱風強度作為威脅的判斷依據，因為當秋颱與東北季風交會時，會產生「1+1大於2」的效果，容易在台灣北部、東部地區形成共伴效應，造成長時間降雨，連帶影響後續災害風險提高。

該粉專指出，雖然目前颱風有減弱趨勢，但不能忽視較強對流的潛在威脅，這是目前分析必須持續關注的關鍵因素，防災必須依賴科學數據，而非僅憑經驗判斷的原因，「我們的目標只有一個，確保我們的朋友們，都能在最安全的狀態下度過威脅」。

該粉專也提醒，台灣雖然不大，但因為地形複雜的關係，南北東西各地區氣候差異顯著，若民眾發現所在地區的天氣與預報內容不符時，可能只是當地未受到影響而已，同一時間其他地區民眾很可能正面臨風雨威脅，請民眾體諒。

網友則說「每次颱風沒下雨，一定會有長輩說氣象報告都不準，然後我默默的滑手機看其他地方災情很嚴重」、「希望大家都平安」、「不知道台南、花蓮鄉親的屋頂修好沒」、「高雄已經開始下雨了」、「感覺宜蘭又要長香菇了」。