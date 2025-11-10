大陸與美國在AI領域激烈競爭，美國雖取得微幅領先，但輝達執行長黃仁勳多次提醒，大陸來勢洶洶，長久下來將追上美國。華為的GPU性能雖不如輝達，但靠著龐大的晶片集群與廉價能源，讓大陸得以與美國競爭。專家認為，大陸策略的成功關鍵，在於本土晶片產量能否彌補效能落差，目前仍受到出口管制措施的影響。

CNBC報導，眾所周知，大陸設計的AI晶片無法與輝達匹敵，但大陸仍成功研發出許多高階AI模型，「祕密武器」在於，大量低價能源與華為龐大的晶片叢集（chip clusters），兩者支撐起美中之間的AI競賽。

大陸與美國的差距非常微小

歐洲智庫墨卡托中國研究所分析師Wendy Chang說：「大陸正努力在整個AI技術中實現自給自足，因為大陸將AI視為國家與經濟安全的戰略科技。」華為雖在單晶片的性能不如輝達，但華為能將大量晶片互相串聯，以整體效能抗衡輝達。

例如，華為CloudMatrix 384系統可以連接384顆昇騰910C晶片，效能媲美輝達的GB200 NVL72系統。輝達只需72顆GPU，華為必須使用五倍的晶片數量，才能達到相似性能。

在此狀況下，大陸廉價的能源扮演重要角色，Wendy Chang表示，「大陸在綠能領域的投資非常龐大，包括太陽能、風能等，同時快速擴建核能設施，因此能在建設AI基礎設施時，依賴穩定且低廉的能源。」

大陸策略能否奏效，關鍵在於本土晶片的產量，美國智庫安全與新興技術中心（CSET）研究員Hanna Dohmen認為，「最大限制在於能否生產足夠的國產晶片，雖然努力擴充晶片製造能力，但大陸仍受到美國及其盟國的嚴重制約。」