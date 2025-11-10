散熱風扇大廠建準法說報喜，除第3季已開始出貨輝達GB200、GB300伺服器產品，並釋出第4季、明年正向展望，水冷板明年第1季量產，激勵7日股價爆量衝上漲停。法人看好，明年建準將有賺逾1股本的實力，目標價上看「2字頭」。

資深分析師則指，「風扇→水冷板→CDU」的技術發展藍圖，是其毛利率與股價能否創高的關鍵，並點出營運4大驅動力，預期建準短線股價有機會挑戰188元反壓，157元之下則可逢低布局。

美系外資大摩以產品組合優化、技術溢價、規模經濟拉低費用率等3理由，樂觀預期建準明年毛利率走高，目標價1周內兩度調升，來到175元；本土金控投顧則估明年看賺逾1股本，EPS達10.95元，目標價更一舉來到200元。

資深分析師陳榮華表示，建準第3季營收年增22%，創單季新高，毛利率提升至31.3%，顯示產品組合優化和盈利能力增強，稅後純益年增近倍，EPS達到2.55元。

