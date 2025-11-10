日本首相高市早苖周一拋出震撼彈，稱她不排除把調降消費稅作為政策選項。

日相高市周一上午在國會表示，她不會排除未來調降消費稅的可能性，但降低消費稅率不是一蹴可幾的事，因此其政府當下的首要之務是制定一項由其他措施組成的方案，以緩解生活成本不斷高漲對人民造成的衝擊。

日本商品的消費稅標準稅率在2019年10月進一步提高至10%，食品類與外帶餐點等消費稅率則維持在8%。在出生率不斷下滑及人口加速老化之際，該國政府透過提高消費稅，為醫療和福利等社會安全措施提供穩定的資金來源。

日本在1989年4月首次實施消費稅，最初稅率為3%，之後在1997年4月調升至5%，並在2014年4月調升至8%。

此外，日相高市周一並表示，明年1月，她將指示其內閣開始制定一項新的、持續數年的財政目標。上周五高市曾表示，其政府將放棄目前的年度財政目標，轉而採用一項衡量數年支出的目標。此番表態實際上等同削弱該國對整頓財政的承諾。