家登股價8月中下探277元的近2年半低，近期回升至328～372元區間震盪，今（10）日開高2.13％後在買盤敲進下放量勁揚6.25％至348.5元，早盤維持逾3.5％漲勢。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超543張。

家登董事會已通過2025年前三季財報，合併營收50.79億元、年增0.17％，續創同期新高，惟毛利率、營益率降至41.25％、13.77％，歸屬母公司稅後淨利4.03億元、年減達55.62％，每股盈餘4.2元，均為近4年同期低。

以此推算，家登第三季合併營收16.6億元，季減2.88％、年減12.31％，仍創歷史第五高，毛利率39.06％、營益率9.14％。歸屬母公司稅後淨利1.5億元，季增達近2.55倍、但年減達63.86％，每股盈餘1.56元，自近17季低點反彈。

家登說明，今年在全球各區域的營收分布及產品比重有較大變化，先進製程前開式晶圓傳送盒（FOUP）快速成長，市占率顯著提升，極紫外光光罩盒（EUV Pod）在全球均有亮眼表現，產品組合不斷調整同步影響整體毛利率，但每步對家登未來持續成長至關重要。

由於全球廠域及倉辦擴建計畫持續推進，台灣、大中華、美國、日本、韓國等區域陸續啟動營運並加入資本支出攤提，伴隨人力成本增加，導致費用率相應上升，影響本業獲利表現。所幸第三季匯率及投資市場相對穩定，有助集團財務穩定性，強化整體經營韌性。

家登鎖定市場脈絡持續提前布局，盼能及時滿足客戶需求、提升產能，加速營收挹注集團整體表現。10月營收躍升，主因海外及國內外關鍵客戶積極拉貨，先進製程光罩載具EUV Pod、晶圓載具FOUP出貨雙創今年新高，將突破產能瓶頸全力備貨，持續衝刺成長動能。

此外，家登力圖打造為營運第三隻腳的航太產品，今年與一線客戶合作更密切，亦快速擴張產品線，單月營收穩定成長，期盼第四季能達到高峰，使累計營收改寫歷年新高。

家登表示，各產品線的成功均得來不易，除開發時間及驗證時間長、資源投入巨大外，還需等待市場成熟時機、資源均到位時才會真正放量出貨，展現在具體營收及獲利上。集團相信機會與風險相伴，唯有勇於投入、步局下一世代先驅技術才有回報，帶領集團續創高峰。