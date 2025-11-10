瓜國政要親臨台灣國家館，見證台瓜堅實邦誼。我國駐瓜地馬拉大使張俊菲致詞表示，瓜地馬拉在中美洲具備關鍵的地緣優勢與理想的投資環境，加上對美出口享有10%關稅優惠，以及台瓜自由貿易協定之加持，極具發展外銷與投資潛力。期盼本次參展的台灣企業不只拓展買主，更能深入了解當地市場與投資契機。

瓜國外交部經濟政策司司長Licenciada. Luisa Fernanda Morales亦分享，瓜地馬拉擁有高度的出口能力與良好的投資條件，歡迎臺灣企業深入探索當地商機，並高度讚揚台灣館作為展會的長期夥伴及指標性展區，對促進雙邊產業交流與技術合作發揮無可取代的關鍵作用。

瓜地馬拉是我國在中美洲的堅實盟友，自2006年台瓜自由貿易協定(FTA)生效以來，雙邊貿易額穩健成長，2024年已達3.4億美元。本次台灣館的成功舉辦，以及首創的在地台商參訪，不僅協助我國業者在全球變局中開拓新興市場，更向國際社會傳遞清晰的訊息，台灣正與民主夥伴攜手，從貿易深化至投資，共同打造一個更具韌性、更值得信賴的全球供應鏈。

「2025年瓜地馬拉五金建材展」主辦單位預估本屆商機將超過1800萬美元，台灣館的豐碩可期，為台瓜邦誼與經貿合作史再添新頁。其中本屆台灣館展品「含金量」十足，充分展現「台灣製造」的創新與韌性。針對中美洲市場特性，首次參展的泓創綠能，其高效能電動機車與嘟嘟車隊，為當地提供兼具環保與成本效益的綠色交通新選擇；翡晟橡塑膠展示的尖端防焰科技建材，精準鎖定公共工程與民用建築的安全升級商機。與此同時，「台灣精品專區」同步展出BenQ、宏碁及華碩等15項獲獎產品，讓中美洲買主一站式體驗台灣資通訊產業的卓越工藝。

台灣館參展團於展前參訪瓜國大型日用五金百貨CEMACO總店及在瓜國投資的台商典範—聖伊莎貝爾即食食品公司。聖伊莎貝爾公司係由台商獨資創立，深耕中南美市場逾40年，除以「在地化經營」為核心策略，主打品牌「Laky MEN」泡麵不僅成為瓜國的領導品牌，更成功拓銷至宏都拉斯、尼加拉瓜、貝里斯、哥斯大黎加、美國等廣大市場，為灣精神、在地成功的寫照。

聖伊莎貝爾公司董事長李志仁分享其深耕中美洲市場的寶貴經驗與獨到見解，從設廠挑戰、通路策略到文化融合，為有意布局當地的台灣企業提供了第一手的實戰指南。李董事長亦進一步表示，瓜地馬拉不僅是與我國邦交國中GDP最高者，其人民性格溫和，在管理與訓練上相對容易，且土地取得便捷、建廠成本較低，加上近年經濟成長速度在中南美洲各國中名列前茅，確實是極具投資潛力的國家。以貿易為基石，共築民主夥伴的韌性供應鏈。