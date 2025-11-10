鳳凰颱風進逼，賴清德總統今表示，鳳凰路徑非常罕見，全台都要做好防颱準備。他也說，花蓮應該撤離就要全部撤離，而各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作。

賴清德今上午出席「台灣橋樑計畫」開幕式，並在會後發表談話指出，這次鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風中心點預計在周三跟四才會登陸台灣陸地，但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時時雨量可能會到200到350毫米，甚至更高。

賴清德指出，另外因為花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，所以我希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，我定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為他的路徑非常罕見。

賴清德強調，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作，讓我們大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。