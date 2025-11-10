氣象署指出，今明兩天受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，越晚雨越大，大台北、宜蘭、花蓮防局部豪雨以上降雨，預估颱風可能在周三晚間至周四清晨通過台灣陸地，最快今日下半天發布海警、明日上半天發布陸警。

氣象署預報員朱美霖今日上午指出，鳳凰颱風已經通過呂宋島並進入南海，今明兩天將逐漸北上，維持中颱強度，後續明顯減弱，可能周三晚間至周四凌晨從台灣陸地通過，以輕颱強度影響台灣，不排除後續強度進一步減弱，至周四早上往琉球海域移動，可能減弱為溫帶氣旋。

她表示，隨著颱風逐漸北上，加上東北季風影響，共伴效應今明兩天持續影響北部、東半部，越晚越明顯，今日白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮留意局部大雨，今晚到明天雨勢進一步加劇，大台北、宜花留意局部豪雨以上降雨。

朱美霖表示，周三明顯降雨熱區在中南部、花蓮、台東，可能有局部大雨或豪雨，北台灣雨勢減緩，出現短暫陣雨。周四颱風來到台灣東北部海面並持續遠離，但殘留水氣加東北季風，中部以北、宜蘭仍有雨勢，北部留意較大雨勢。周五到周日主要受東北季風影響，水氣減少，桃園以北、東半部有短暫局部降雨，其他各地多雲到晴。