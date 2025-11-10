中美晶董事會通過2025年前三季財報，合併營收586.88億元、年減1.72％，營業利益74.3億元、年減39.05％，分為近4年、近8年同期低。加上業外收益驟減68％，歸屬母公司稅後淨利25.01億元、年減達48.66％，每股盈餘4.07元，雙創近6年同期低。

以此推算，中美晶第三季合併營收190.84億元，季減5.67％、年減5.17％，營業利益16.73億元，季減40.83％、年減達52.13％，分為近3年半、近25季低。受惠業外轉盈強彈，歸屬母公司稅後淨利10.48億元，季增達45.39％、年減20.82％，每股盈餘1.71元，為近1年高。

觀察中美晶本業獲利指標，第三季毛利率20.21％、營益率8.77％，雙創近25季低，前三季毛利率23.95％、營益率20.41％，亦雙創近8年同期低，主因半導體子公司環球晶營收動能尚未明顯復甦、擴產導致折舊費用增加所致。

中美晶說明，新台幣兌美元匯率今年以來劇烈波動，上半年明顯升值、至8月後才轉為緩貶，對新台幣計價營收形成壓力。以美元原幣計算，中美晶第三季合併營收為6.4億美元，季減2％、年增3.1％，但換算為新台幣後轉為衰退，反映升值對帳面金額的影響。

而中美晶前三季累計營收達18.8億美元、年增1.1％，若換算為新台幣計價則轉為小降1.7％，整體而言，新台幣升值對中美晶帳面營收造成一定影響，使新台幣計價營收遜於去年同期，但以美元為主的實質營運表現仍維持穩健。

美國通膨削減法案（IRA）及相關產地政策促使製造來源可追溯性為市場焦點，隨著產地認定與進口稅務規範的執行日益嚴格，美方已針對經由第三地轉出口的太陽能產品啟動調查並恢復適用反傾銷與反補貼稅措施，讓市場更加重視供應鏈透明度與後續保固處理。

在此趨勢下，具備太陽光電產品驗證制度（VPC）認證的台灣太陽能模組業者，有望迎來美國市場新一波需求。中美晶憑藉再生能源的深厚經驗與精湛製造能力，積極布局海外市場，太陽能電池產品已通過海外客戶驗證，出貨量將穩步放量。

再生能源方面，目前台灣企業對綠電需求強勁，中美晶集團深化全方位綠色服務平台，旗下一站式服務平台續升子公司續興近日與國際封測大廠艾克爾簽訂為期10年的再生能源購售電合約、總量達7.8億度，自2026年起轉供太陽光電，為企業綠電合作再添新頁。

截至9月底，續升累計已簽訂逾180億度綠電合約，旗下聚焦綠電買賣的續興與艾涅爾攜手整合超過1500座電廠、太陽能總裝置容量近680 MW，每年可穩定供應近7億度綠電給企業用戶。今年更協助客戶取得逾12萬張電證分離憑證，助力企業加速邁向RE100目標。

展望後市，中美晶將以再生能源與半導體雙引擎為成長主軸，發揮集團綜效加速全球布局與技術升級。憑藉深厚的產業基礎與前瞻眼光，持續開創新動能，穩健推動集團邁向長期成長與價值提升。