川普搭乘海軍陸戰隊一號返回白宮。（美聯社）

.@realDonaldTrump joined Kenny Albert and Jonathan Vilma in the broadcast booth during tonight’s Lions vs Commanders game in Washington, D.C.@WhiteHouse pic.twitter.com/xljcnv1QlK — FOX Sports (@FOXSports) November 9, 2025

美國總統川普（Donald Trump）現身於本周的NFL例行賽，成為47年來首位出席賽事的現任總統。史上僅有3位美國總統觀戰過NFL例行賽：1969尼克森（Richard Nixon）、1978卡特（Jimmy Carter）、2025川普，此外川普也是首位出席NFL超級盃決賽的美國總統。

10日的比賽為華盛頓指揮官（主場）輸給底特律獅隊，雖然西北體育場地近於川普辦公的地方，華盛頓特區選民大多不喜歡共和黨，川普的鏡頭出現在賽場大螢幕的時候招致觀眾噓聲。

獅隊總教練坎貝爾（Dan Campbell）說：「我很專心沒注意到這些，但這很酷，這可是美國總統在場，很了不起。」四分衛高夫（Jared Goff）注意到川普搭乘的空軍一號飛越賽場，「看到他來這裡真的很棒。」

川普在下半場加入FOX轉播台，聊了大約8分鐘，川普談到學生時期在紐約軍事學院打過美式足球，「我那時候打近端鋒，但和現在的足球相當不同，那時候比較簡單，沒這麼高強度。」川普沒有看完比賽就搭機返回白宮，獅隊44比22大勝。

美媒ESPN爆料，川普透過白宮向指揮官球團傳達意願，希望以自己的名字命名他們的新巨蛋球場。華盛頓原名紅皮隊，2020年迫於政治正確改名指揮官，川普以新球場的建設案要求他們改回原隊名，如今隊名續用指揮官，但球團可能接受體育場使用川普的名字，新球場計畫於2030年啟用。