BBC「廣角鏡」（Panorama）紀錄片剪接美國總統川普的2段談話，讓他聽起來像是鼓動支持者前往國會暴動。

BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）爆出剪輯、拼接美國總統川普的2段談話，讓他的談話看起來像是鼓動支持者前往國會，釀成2021年1月6日震驚全球的國會暴動事件，BBC因此挨轟「假新聞」，風波愈演愈烈，BBC總裁戴維及新聞部執行長圖內斯昨（9）日雙雙請辭，坦承新聞製作過程中有錯。

BBC紀錄片剪接川普談話

綜合路透、《紐約時報》報導，英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）3日揭露BBC一份委由第三方顧問調查、製作的內部報告，該報告發現BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）去年播映的紀錄片「川普：第2次機會？」（Trump: A Second Chance?），其中一段透過剪輯，拼接川普在一場演說中不同時段的談話，2段談話相隔50分鐘。

川普於2021年1月6日在白宮草坪發表談話，當時國會兩黨議員即將投票確認民主黨候選人拜登當選總統，此前川普反覆宣稱大選舞弊，不認自己敗選。紀錄片顯示，川普對支持者說「我們將前往國會大廈」，下一句接著說支持者將「拚死抵抗」，但實際上他當時下一句接的是「為我們勇敢的參議員及眾議員加油」，他在50分鐘後才提到「拚死抵抗」。紀錄片將川普不同時段的談話剪輯在一起，讓觀眾誤以為他明確鼓勵川粉前往國會暴動。

除了剪接川普談話，報告也指BBC阿拉伯語頻道（BBC Arabic）在報導加薩戰爭時呈現反以色列偏見，在報導跨性別議題時存在偏見。

白宮批：100％假新聞

BBC剪接川普談話讓川普政府相當不滿，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）後續砲轟BBC是「100％假新聞」、「宣傳機器」，指控BBC在報導國會事件時「蓄意不誠實」。

BBC總裁戴維（Tim Davie）坦承BBC在新聞製作過程中有犯錯。（美聯社）

BBC總裁、新聞部主管認錯下台

連日壓力下，BBC總裁戴維（Tim Davie）及BBC News執行長圖內斯（Deborah Turness）昨日宣布辭職。戴維在聲明中表示：「就像所有公共組織，BBC並不完美，我們必須永遠保持開放、透明及負責。」這起風波並非他離開的唯一原因，「但現在圍繞BBC新聞的爭論無疑促成了我的決定」，「整體而言BBC表現不錯，但確實也犯了一些錯，身為總裁，我必須承擔最終責任」。

圖內斯則表示，圍繞紀錄片的爭議已經到了損害BBC的程度，她坦承影片有錯、「責任在我」，但強調外界指控BBC存在「制度性偏見」是錯誤的。

川普怎麼說

BBC高層宣布請辭後，川普在真實社群平台連發多則相關新聞，他在其中一則貼文中批評BBC記者「極度不誠實」，「包括老闆戴維在內的BBC高層辭職/被解雇了，因為他們被抓包『竄改』我1月6日非常好（完美！）的演說，感謝《電訊報》揭露這些貪腐『記者』，這些都是非常不誠實的人，企圖在總統大選中動手腳，更糟的是，他們還是來自一個外國國家，一個許多人視為我們頭號盟友的國家，這對民主來說太可怕了！」

路透引述消息人士指出，戴維請辭總裁一職令BBC董事會相當錯愕，預計他還會留任數月，直到新總裁誕生。