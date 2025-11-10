中度颱風鳳凰通過菲律賓呂宋島後進入南海，預估重新整合能量後將北轉接近台灣，氣象單位預測周二、周三將是影響台灣最劇烈時刻。台中市政府提醒，山區與臨海地區民眾應嚴加戒備，並劃定警戒區，禁止民眾進入，違規進入者依《災害防救法》，可處新台幣5萬至25萬元罰鍰。

台中市災害應變中心已於9日提升為三級開設，並針對可能受強風豪雨威脅的區域發布警戒公告，劃定限制或禁止民眾進入的範圍，以確保民眾安全。

市府指出，警戒區域包括：台中市所轄大雪山系與谷關山系（如：谷關七雄、阿冷山、鳶嘴山、稍來山等山域）、雪山山系（雪東線、武陵四秀線、雪劍線、聖稜線等）、白姑大山及中央山脈北一、北二段（如南湖大山、中央尖山、無明山、鈴鳴山等）。

另，臨海地區，含港口、高美溼地、大甲溪、大安溪、烏溪及大肚溪等河床範圍，以及其他經市府公告之警戒區域，請民眾這期間都不要進入。

台中市消防局提醒，為避免發生意外，民眾切勿違規進入警戒區域。執法人員將先以口頭勸導或開具禁制進入通知書提醒，若勸導無效，將依《災害防救法》第55條規定處新臺幣5萬至25萬元罰鍰。唯，消防局也強調，目前尚未有開罰案例，皆以勸導為主。

中市府呼籲，颱風期間應避免前往山區健行或沿海觀浪，以免因瞬間強風、坍方或巨浪發生意外。市府將持續掌握颱風動態，視情況適時提升應變層級，確保市民生命財產安全。