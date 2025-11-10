美系外資指出，緯穎的10月營收與第三季業績均超出預期，預估11、12月營收稍降，第四季營收將季減9%。儘管如此，報告指出，緯穎在ASIC AI伺服器領域的市場領先地位，以及對CSP通用伺服器的專注，加上今年底會向美國主要CSP廠推出GPU驅動機架式AI伺服器，預期將可帶來潛在獲利上調空間。

第三季季報方面，美系外資認為，緯穎毛利率與第二季持平為8.8%，高於預估的7.9%和彭博預估的8%，反映公司在出貨量提升的情況下，實現了穩健的成本控制和生產效率，還有ASIC AI伺服器的高度客製化帶來挹注。

考量緯穎第三季業績與10月份營收表現，以及強勁成長趨勢，美系外資將2025至2027年淨利預期分別上調12%/5%/5%，並上調2025至2027年營收預期0%/2%/3%。美系外資指出，本次的調整反映對於CSP資本支出成長的正面看法，以及ASIC晶片用於推理工作的負載，使得緯穎在ASIC和GPU專案方面實現營收多元化，且因為ASIC AI伺服器的利潤率高於預期，一併將緯穎2025至2027年的毛利率預估值分別上調0.5/0.2/0.0個百分點。

美系外資同步上修緯穎2025至2027年的EPS至261.48、267.68、291.45元，並將目標價由先前的6000元,上調5%至6300元，投資評等為「買進」。