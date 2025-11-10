開展表示，集團前三季接連開出TGI FRIDAYS台中崇德餐廳、泰勒肉鋪仁愛店、SALT & STONE南港Lalaport餐廳及LillA信義店，對集團營收挹注頗豐，展現自有品牌強大的發展潛力。

展望後市，開展除了把握年末「主戰場」聖誕跨年檔期的聚餐商機外，2026年展店計畫也加速進行中，包括Texas Roadhouse德州鮮切牛排及SALT & STONE皆有新店開幕，最快2026年首季末就能亮相。

此外，開展海外版圖觸角將同步擴張，針對今年表現強勁的中國大陸與香港市場，亦將成為明年重點發展區域。此外，集團2026年也有望跨出擅長的西式餐飲、推出全新菜系品牌，為多元發展奠定穩定基礎。

開展董事長暨執行長邱泰翰表示，集團登錄興櫃將滿1周年，2024年訂定的穩固體質目標已達一定成效，展望2026年，除了持續展店、固守品質、增加門市來客數外，也將持續改善獲利結構，期待早日申請上櫃。