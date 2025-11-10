身為木材大量使用者的IKEA集團，肩負起管理森林的責任，特別與全球最大林地管理公司之一「BTG Pactual Timberland Investment Group」合作，重金投資1.08億美元，透過植樹造林、改進土地管理等措施，恢復瀕臨絕種的巴西大西洋森林。

巴西大西洋森林是目前最瀕危的森林之一，曾經覆蓋面積高達130萬平方公里，如今已縮減至原面積的13%。IKEA集團全球原料負責人烏爾夫約翰遜表示，IKEA深知作為木材主要用戶的責任，因此樹立起森林管理方面的榜樣。他們的目標是證明森林生產、保護與修護不僅可以共存，還可以共同繁榮。

IKEA與林地管理公司BTG攜手合作，啟動大型森林投資項目，投入1億歐元 (1.08億美元) 進行碳清除，並且落實長期氣候行動的承諾。該計畫是要恢復與永續管理目前最瀕危的大西洋森林生態及土地，地理位置橫跨巴拉那州及聖卡塔琳娜州，佔地約4,000公頃。

BTG在這項計畫中扮演執行者，BTG負責人格里蒂·蘭辛指出，非常讚賞IKEA集團採取的實際行動，透過實質的投資來保護、復育這片重要的森林，來提升其供應鏈的可持續性。

IKEA已設定目標，直至2030年，要將溫室氣體絕對排放量減少至2016年的一半，並在2050年實現淨零碳排；此外，他們還增加對天然碳匯及永續材料採購的資金投入。

IKEA的該項倡議，將碳儲存、農村生計與恢復生態系統串聯起來，證明森林投資既能作為氣候解方，又能作為脆弱地區的經濟定心丸，也為將全球永續發展視為目標的企業，提供了一條可複製的氣候行動的途徑。