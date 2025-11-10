花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天上午7時發布紅色警戒，縣府接著約在54分鐘後宣布光復全鄉停班停課，不少鄉民認為，昨晚就已經有預告會發布紅警，縣府與鄉公所卻未提前告知，不滿消息太晚公布紛紛到縣府臉書下方留言批評。對此，縣府強調，依規定須待紅色警戒通報單出來後，才能宣布停班停課。

林業及自然保育署花蓮分署今天上午7時發布馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單，依中央氣象署今天5時30分發布定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時累積降雨量402毫米，已達紅色警戒標準故發布紅色警戒通報單，請花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行強制疏散撤離收容等避難作業，並請縣府督導執行。

花蓮光復鄉民不滿縣府停班課消息太晚公布，紛紛到縣府臉書下方留言批評。（翻攝畫面／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復鄉民不滿縣府停班課消息太晚公布，在縣府發文按怒表達不滿。（翻攝畫面／羅亦晽花蓮傳真）

光復鄉民今天一早手機就陸續收到紅色警戒的細胞簡訊，卻不清楚鄉內是否停班停課，直到縣府上午7時44分宣布，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，光復鄉今天停止上班、停止上課。

許多光復鄉民不滿縣府太慢宣布停班課消息，紛紛上縣府臉書留言抱怨，有人說林保署昨晚8時30分通報單就預告今天早上7時會改紅色警戒，反酸縣府真的很強，直到今天上午7時55分才宣布停班停課，也有人說昨晚10時村長就宣布全村今天上午7時撤村，小孩學校卻沒公布停班停課，一堆老人家一早等車等不到，東問西問還問不到結果，更有人希望縣府能提早告知，讓通勤上班的人有準備。

陳姓災民說，村長昨天晚上10時就有通知林保署預告今早7時要發布紅色警戒，今天快8時縣府才公布停班課，臨時停班課對家長與學生來說非常不方便，有些家長今早看到紅色警戒的細胞簡訊後，直接跟老師請假，要帶小孩去避難。

縣府解釋，馬太鞍堰塞湖發布紅色警戒後，縣府才能依紅色警戒通報單宣布停班課，林保署今天上午7時發布紅色警戒，因此縣府依據紅色警戒宣布光復鄉停班課。

另外，警方一早已出動巡邏車在各村定點，用國語、客語、閩南語及族語廣播提醒鄉親請儘速依親或撤離至收容所，鄉公所也預計在下午1時啟動強制疏散撤離等工作，呼籲鄉親提前備好避難包及生活所需物品跟藥品。