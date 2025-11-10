高雄一名李姓婦人與親家鄭姓女子，因雙方兒女離婚的監護權爭議，雙方關係長期緊張。去（2024）年在幼兒園接送孫子時，兩人在門口狹路相逢，再度爆發口角，李女被控當場罵出粗話「操你奶奶」，遭檢方依《刑法》公然侮辱罪起訴。高雄地院審理後認為，李女言詞雖不雅，但屬情緒失控下的衝動反應，未達侮辱程度，判決無罪，可上訴。

判決指出，李女的兒子與鄭女的女兒婚姻破裂，正為孩子的監護權打官司，也因此雙方家屬彼此心結深厚，民國112年6月15日下午李女和兒子到幼兒園接孫子放學，遇見鄭女和女兒也在場。在幼兒園門口雙方因教養問題再起爭執，情緒逐漸升高，於是互相開罵，鄭女事後對李女提告公然侮辱。

檢方指控李女在現場疑似辱罵鄭女「操你奶奶」等不雅字眼，意圖貶損人格，於是依照《刑法》公然侮辱罪提起公訴。但法院勘驗錄影後發現，李女實際說出的台語是「臭名萬世，不是人你亂來、教出這種……」，與起訴書所載的國語粗話不同。影片顯示，李女、鄭女與離婚的兒子、媳婦四人僵持不下，爭執近二十分鐘，雙方互相指責。

法官審理後認為，侮辱罪的成立須達到貶損人格尊嚴、超越一般人可合理忍受的程度。李女的言詞雖屬粗俗、不當，但是在親家爭吵、家庭矛盾積累的情境下脫口而出，屬一時情緒性語言，未見有刻意攻擊或羞辱對方之意，認為李女行為未逾合理忍受範圍，不宜動用刑罰，當庭判決無罪，全案仍可上訴。