分析師表示，投資人買進股票，在美國政府停擺很快就會落幕的預期下，他們押注今天晚些時候華爾街股市將上漲。投資人正盯著美股主要指數期貨在亞洲交易時段走高。

目前標普500指數期貨漲0.72%，那斯達克100指數期貨大漲1.24%。

外媒報導，至少八名民主黨參議員表態支持後，美國聯邦參議院可望在當地時間周日（11月9日）晚間通過一項讓政府重啟的臨時撥款協議。參議院佔多數席次的共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，參院就結束政府關門的兩黨協商似乎已經出現曙光。

晶片股表現尤其亮眼。愛德萬測試（Advantest）晨收漲逾3%，東京威力科創（Tokyo Electron）漲4.30%，晶片廠鎧俠（Kioxia Holdings）飆漲8.47%，稍早前一度漲12%。半導體設備廠TOWA Corp暴漲23.82%，幾乎漲停。

軟銀集團晨收漲3.02%

電商平台Mercari上季淨利大幅成長70%，早盤股價大漲14.66%。

本田汽車將全年獲利目標大砍21%，股價下跌4.42%。受此拖累，豐田跌近1% 馬自達跌近5%。