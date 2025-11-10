特斯拉於本月6日舉行年度股東大會，執行長馬斯克（Elon Musk）透露，公司正在評估自行興建一座月產能上看100萬片晶圓的晶片廠，引發外界高度關注，輝達執行長黃仁勳對此表示，特斯拉自蓋晶圓廠要追上台積電幾乎不可能。天風國際證券分析師郭明錤則在社交平台X發文，列出馬斯克自建晶片廠的三大關鍵考量。

首先，馬斯克表示，他希望在AI5晶片開始量產後不到一年，就能在同一座晶圓廠轉換至AI6晶片，並將所有效能指標提升一倍，郭明錤分析，這說法與他先前預測AI6將於2027年量產的推論一致，雖然目標能否如期達成仍有待觀察，但已顯示馬斯克的計畫確實有其時間表與技術雄心。

與三星合作累積建廠經驗

其次，郭明錤強調，馬斯克明確表達希望特斯拉能建立自有晶片生產工廠，這也解釋了為何特斯拉將AI6晶片訂單部分轉向三星，透過與三星的合作，特斯拉能以極低成本實際參與晶圓代工流程，並累積建廠經驗。

此外，馬斯克也坦言對晶片供應前景有所擔憂，即便以供應商產能的最佳情況推算，仍可能不足。但郭明錤指出，對台積電而言，晶片供應尚未構成瓶頸，台積電董事長魏哲家也曾表示，只要支付費用，就能保證晶片供應，因此台積電並非特斯拉建廠的直接原因。

自建晶片廠三大核心考量

郭明錤並提出馬斯克自建晶片廠的三大核心考量：其一是地緣政治風險，馬斯克曾公開擔憂半導體產能過度集中於台灣，即便到2030年，台積電在美國的先進製程與封裝產能仍有限，尤其是先進封裝僅可能占全球約10%，這使得特斯拉自建晶片廠以降低供應鏈風險成為必要選項

其二是研發支援與生產彈性。郭明錤指出，對台積電而言，特斯拉是二線客戶，因此在研發支援與生產彈性方面難以與蘋果或輝達等一線客戶相比，這也是特斯拉將AI6訂單轉向三星的原因之一，而自建晶片廠能完全解決這一問題。

其三是垂直整合與技術掌控。馬斯克的新技術與產品往往位於技術前沿，若能依自身需求客製化關鍵設計與製造環節，將有助於特斯拉整合產品價值並最大化垂直整合效益。