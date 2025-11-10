彰化縣衛生局配合中央專案計畫抽驗蛋品，查出白殼「鮮健蛋品洗選蛋」芬普尼農藥超標，同批號蛋品總數多達15萬顆，其中有多達12萬顆進入全聯等大型通路商，縣府表示，已於11月5日通知業者清查下架，停止販售，下架回收的雞蛋也將進行銷毀，至於其餘約3萬顆散蛋目前由各縣市追查中，這也是國內首宗以溯源碼追蹤食安公布問題蛋品。

彰化縣衛生局在10月27日配合中央114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫抽驗蛋品，11月4日晚間接獲食藥署速報單通報，縣內一家蛋雞畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的 「鮮健蛋品洗選蛋」芬普尼超標，5日即啟動下架稽查抽驗程序，該批次相關蛋品共有15萬顆，已進行預防性下架。

彰化縣衛生局配合中央專案計畫抽驗蛋品，查出「鮮健蛋品洗選蛋」芬普尼農藥超標，下架回收的雞蛋將進行銷毀。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

衛生局表示，此次預防性下架雞蛋有8成來自大型通路商，已於11月5日通知業者清查下架，停止販售，其餘散蛋由各縣市追查中；衛生局長葉彥伯表示，衛生局後續派員針對該場進行不同批號、生產日期雞蛋抽驗，10件中有8件合格，顯示其污染源並不具持續性及全面性。

彰化縣動物防疫所表示，在11月5日接獲衛生單位通知後，即馬上對養雞場進行移動管制，11月6日管制241箱，11月7日管制177箱，總共418箱，並於11月6日與畜產單位一起進行雞蛋與飼料的檢驗，11月7日的檢驗結果均未檢出，11月8日已解除該養雞場的移動管制。

動防所指出，這座養雞場是屬於傳統的養雞場，飼養4萬9000隻蛋雞，在11月6日進場蒐查時，並未發現相關疑似藥品，由於該畜牧場周邊有稻田農地，是否因此受到污染，近期相關單位會再前往調查，釐清可能污染源。

衛生局表示，應下架回收之產品，後續會依食品安全衛生管理法監督洗選場及畜牧場進行銷毀，也將依食品安全衛生管理法開罰，罰鍰為6萬元以上，2億元以下；如果檢驗出蛋品中含有疑似藥品，動防所則可依《動物用藥品管理法》進行裁罰，罰鍰金額介於6萬至30萬元之間。

衛生局提醒，民眾家中庫存的雞蛋，可透過雞蛋上的溯源碼「I47045」辨識是否為此次應下架回收的蛋品，如批號為I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C及47045-251103C蛋品，請消費者停止使用，並憑原交易完整發票，至當時購物的分店辦理退貨。

縣府強調，縣府將持續針對市售雞蛋及養雞場進行稽查抽驗，以確保食品安全，並提醒民眾選購時，可透過雞蛋溯源碼選購產品。農業處表示，目前彰化雞蛋都有溯源管理，這次單一案例中的廠商，並不是「彰化優鮮」認證的業者，提醒消費者，如果想要選購安全、優良的雞蛋，可以認明「彰化優鮮」品牌。