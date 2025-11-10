針對不孕症夫妻，衛福部110年起推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」，截至今年10月底，已協助2.6萬多對夫妻誕下逾3.1萬名寶寶。行政院日前宣布11月1日起加碼補助，升級為3.0，每次補助最高達15萬元，呼籲年輕夫妻儘早申請。

衛福部長石崇良表示，少子化是國安危機，出生率下降造成勞動力下降，相較2015年，2024年15至64歲工作人口已降低100萬人，2070年還會再下降900萬。有不少爸爸媽媽想要孩子，國內人工生殖技術不斷提升，但並非一次就能成功，費用不低、過程也辛苦。

石崇良表示，過去只針對低收、中低收入戶給予補助，110年擴大成普及性補助，已幫助2.6萬對夫妻圓夢，成功產下3.1萬名新生兒。11月1日「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式上路，擴大加碼，補助費用再拉高，希望減輕年輕夫妻經濟壓力；同時也持續提升人工生殖機構從凍卵、凍精到植入、胚胎照顧的品質。

國健署說明，3.0方案補助次數與金額，以首次申請時妻子年齡為準。未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬，第2、3次最高10萬；39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲最多3次）。

國健署長沈靜芬表示，3.0是進化版本，補助金額提高之外，也根據年齡層申請胎次做調整，加碼後醫療補助可達40％，自付金額降低，不過國人生育意願持續下降，年輕夫妻「想不想生」才是重點，希望提高補助後，能提升民眾意願。

補助2.0方案第3萬名寶寶、黃爸爸今日也現身分享，與妻子的備孕過程很不順利，自然受孕嘗試多次失敗，嘗試人工生殖也一路失敗，免疫、甲狀腺問題，及胚胎植入、自然淘汰等問題都遇到，「不知道盡頭在哪」，一度卻步、思考是否繼續進行，多虧政府給予協助，讓他們繼續嘗試。

國健署表示，年齡是影響試管嬰兒療程成功率及母嬰健康的重要因素，補助3.0方案特別針對較年輕申請者加碼補助，希望鼓勵有生育意願的不孕夫妻儘早申請，同時可減輕試管嬰兒療程經濟負擔。