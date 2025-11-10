中小型股亦有聯德控股-KY(4912)、彬台(3379)、沛亨(6291)、點序(6485)、擎亞(8096)、宇瞻(8271)、華東(8110)、創見(2451)、兆赫(2485)盤中股價強攻漲停板，穩住台股多頭信心，推升台股指數一度攻抵27889.57點，不過，相較於AI及記憶體個股歡樂氣氛，日前的熱門族群PCB個股雖然財報普遍交出較上季及去年同期成長佳績，但尖點(8021)及志聖(2467)等宣布大舉募資，引發市場賣壓，尖點盤中股價一度跌停，銅箔廠金居(8358)財報公布後股價連日走跌，影響到PCB族群走勢，被動元件也因國巨(2327)漲多拉回整理，股價表現平平；在權值股等走高帶動下，台股指數開高走高；截至11點35分止，加權股價指數約27867.31點，上漲215.9點，成交量3364.24億元；OTC指數為257.24點，下跌1.62點，成交量為825.73億元。

今天盤中上市各類股中以油電氣類股表現最佳，上漲2.83%，其次是電腦設備類股及其他電子類股，分別上漲1.64%及1.3%；表現較差者為電線電纜類股、生醫類股、食品類股，其中電線電纜類股下跌2.33%，生醫類股下跌1.91%，食品類股下跌1.83%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲2.6%，表現最差為光電類股、下跌3.57%。

就技術面來看，漲多的美股震盪加劇，台股也跟著美股拉回，上週五加權股價指數以27651.41點作收，累計一週下跌581.94點，跌幅為2.06%，週K收黑，終止連5紅，日均量則略為萎縮至5428.47億元；以中小型股為主的櫃買市場亦同步收黑，上週五OTC收盤指數為258.86點，累計一週下跌5.45點，跌幅為2.06%，週K收黑，終止連二紅，日均量為1305.57億元；今天台股在台積電(2330)等權值股止跌回穩下，指數開高走高；上週因美企裁員飆升、美國政府持續關門導致消費信心下跌、市場對AI投資閉環引發資產泡沫言論產生擔憂，拖累美股與台股走勢，台股指數在高檔鈍化了近一個月後於上週回檔降溫，不僅終止連5週漲勢，上週五收盤指數更失守月線，為今年9月以來首次跌破月線，不過成交金額迅速萎縮，除少數強勢族群，多數個股已回檔籌碼趨於安定，加上今天台股指數迅速站回月線，短線震盪可視為技術面漲多整理，中長期多頭趨勢尚未改變。

分析師表示，上週美國科技股回檔，主要原因為市場對於AI的獲利要求逐漸提高，影響AI股的評價，尤其是甲骨文(ORCL)因為OpenAI大訂單而大漲，如今股價回到原點，Nvidia近期股價也弱勢，對漲多的台股AI相關個股形成壓力。

台股跟隨美股驚驚漲後，近期強勢族群如：記憶體與AI相關個股漲幅驚人，尤其是市場散戶資金高度集中在記憶體相關個股，籌碼趨於凌亂，建議逢高獲利了結當前股價炒高且明顯脫離業績的強勢族群。

在台股指數已高下，操作上建議轉進營運前景看俏，股價已回檔修正的個股，佈局首選第4季營運優於第3季，以及今年基期較低，明年成長性高的產業龍頭股，如：被動元件、電源半、導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費個股等。