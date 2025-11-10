日本首相高市早苗今天（10日）在眾議院預算委員會上，就她在7日答辯中提到若發生台灣有事，中國軍艦行使武力的話，可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」一事進一步說明：「是基於設想最壞情況而作答」。她表示：「未改變政府既有的立場」，不打算撤回。

綜合《產經新聞》、朝日電視新聞、富士新聞等媒體報導，高市在針對立憲民主黨大串博志議員的答辯，做上述說明。大串博志說：「這是決定是否參戰的判斷」，要求日本政府表明統一的見解。高市表示，對於國會答辯的內容，她不打算提出做為政府的統一見解。眾院預算委員會表示將「在理事會討論此事」。高市強調：「關於台灣海峽，是基於遇到某種情況會如何的詢問才特意舉例。」她表示今後應該反省的點是，「避免明確說出針對特定狀況的假設」。

在7日眾院預算委員會上，高市在答辯指出，若發生台灣有事，可能涉及美中衝突，若使用軍艦並伴隨武力行使，則「無疑可能構成存亡危機事態」。日本政府以往未曾針對台灣有事，具體說明何種情況屬於存亡危機事態，高市的表態，比歷屆政權更為深入。

另外，中國駐大阪總領事薛劍在X平台，就高市有關台灣有事的說法發文稱：「擅自衝進來的那個骯髒的頭，只能毫不猶豫地斬了。」此一說法在日本社會引發猛烈批評。日本官房長官木原稔今天在記者會上表示：「作為中國駐外公館負責人的言行極為不妥」，已透過外務省及駐中國大使館，向中國提出抗議，要求迅速刪除相關貼文，並要求提出明確的說法。