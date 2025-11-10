食藥署9日公布彰化一處蛋雞場經檢驗發現農藥芬普尼代謝物含量超標，15萬顆雞蛋流入9縣市。毒物科醫師楊振昌表示，芬普尼為可能致癌物質，過去誤食病例，多是輕微頭痛、頭暈不適，多喝水能幫助排出體外，但很多人天天吃蛋，就擔心「排的速度追不上吃進去的速度」，早點釐清汙染源，是有必要的。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，芬普尼在美國列為可能致癌物質，可能與甲狀腺腫瘤有關，但風險尚不確定，美國常使用芬普尼來防治蟲害，而台灣蛋雞飼料多來自美國，若雞隻食用到遭汙染的飼料，蛋中就可能出現芬普尼殘留。

楊振昌表示，芬普尼在台灣常用於防治螞蟻的藥物，過去曾有幼童不慎誤食，出現噁心、頭痛、頭暈等中樞神經系統反應，這類中毒沒有特殊解毒劑，洗腎也沒有幫助，但症狀大多輕微，急性中毒並不常見。

楊振昌表示，很多人天天吃蛋，此次傳出雞蛋檢出芬普尼，民眾難免擔心，建議政府機關應進行調查，包括檢驗蛋雞血中濃度，以及周遭環境是否有使用滅蟻藥物，而遭到芬普尼汙染。

楊振昌表示，芬普尼在人體內代謝速度快，約7、8個小時，就能代謝出去，多喝水也有助於排出，但最擔心的就是很多人天天吃蛋、長期吃蛋，「排的速度追不上吃進去的速度」，早點釐清汙染源，是有必要的。

楊振昌表示，動物實驗顯示，若每天食用含有過量芬普尼的雞蛋，時間長達好幾年，可能對肝臟、腎臟或甲狀腺健康造成危害。