2004年的威肯斯(左)與球員馬布里。（美聯社資料照）

1979年的威肯斯(中)高舉總冠軍獎盃。（美聯社資料照）

名人堂球星威肯斯（Lenny Wilkens）美國時間周日過世，他剛於10月28日度過88歲生日。威肯斯打過15年NBA（1960-75），那是還沒有三分球的年代，主要效力聖路易老鷹（亞特蘭大老鷹）、西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆），退役後擔任總教練。

威肯斯入選過名人堂3次之多，最先在1989年以球員身分入選，後來1998年以總教練身分入選，2010年他做為奧運男籃的美國「夢幻一代」教練團成員入選。威肯斯同時是聯盟75大球星、聯盟15大教練的成員，足見他的戰功多麼顯赫。

聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）聲明：「威肯斯代表NBA最棒的一切，名人堂球員、名人堂教練，最令人尊敬的籃球大使，所以他在4年前獲得同時入選75大球星、15大教練的殊榮。」

搬家改名為雷霆之前，超音速歷屆只拿過1次總冠軍，即是1979年威肯斯擔任總教練率軍拿下，他們以4勝1負打敗華盛頓子彈（華盛頓巫師）。

1995年威肯斯改寫聯盟總教練最多勝紀錄，生平不吸菸的他特別抽了1根雪茄慶祝，最後他累積1332場勝利。這個紀錄後來被尼爾森（Don Nelson）的1335勝、帕波維奇（Gregg Popovich）的1390勝超越。

威肯斯的用兵思想還不是現在流行的超級球隊：「平衡是最重要的，我當然也想要球星，即使如此我還是需要多位合適的球員來搭配那位球星。」

