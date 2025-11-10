「鳳凰颱風」（國際命名 FUNG-WONG，編號第26號）近逼，預測暴風圈侵襲機率逾9成的澎湖縣，交通船今（10）起停航3天，早上的實測風力，西嶼鄉陣風已達12級，警消除籲請民眾外出應注意安全外，遠在望安、七美離島的警方，擔心首當其衝，也聯手警消合力裝填沙包，提供民眾防颱使用。
雖然根據NCDR預報路徑，澎湖縣進入暴風圈範圍時間落在12日上午至13日下午，但位在澎湖南方海域的七美鄉、望安鄉各島受影響時間將拉長，澎湖縣政府警察局望安分局9日晚間7時就提前召集各單位主管及二、三級離島分駐所所長，由分局長黃一航主持第一次防災整備會議。10日上午，也配合望安鄉長及公所災變中心動員在網垵口沙灘裝填500個沙包。
而為因應鳳凰颱風，澎湖的漁民在9日不是拉緊繩索繩子，把漁船駛入背風處漁港五花大綁，加強固定在岸邊外，就是把海釣船吊到岸上或避風處，預防強風豪雨造成船隻損壞。
