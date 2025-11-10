花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機還未解除，鳳凰颱風卻來勢洶洶，林業及自然保育署今天上午7時依據中央氣象署氣象情資，發布堰塞湖紅色警戒，下游警戒範圍的3鄉鎮已陸續展開疏散撤離等工作，下游馬太鞍溪橋便道也不排除在今晚6時預警封閉。

林保署花蓮分署指出，依據今天堰塞湖監測顯示，湖水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.2萬噸，自10月1日至今水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.6％。

鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪橋便道不排除今晚6時預警封閉。（羅亦晽攝）

不過花蓮分署依氣象署最新一報定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4毫米，已達紅色警戒發布標準，今日上午7時已發布紅色警戒緊急通報單，通報縣府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等單位，進行強制疏散撤離收容等避難作業，也同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令。

林保署也設定幾項極端情境展開影響範圍的模擬，發現颱風若帶來800毫米降雨量、原堰塞湖150萬噸一次性潰決且溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，將形成蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖，若一次性潰決將產生4500cms最大洪峰流量，影響光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，及馬太鞍溪河川區域範圍內各施工單位。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，依氣象署氣象情資，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測為350至480毫米，達馬太鞍溪橋便道封閉行動值，工務段已派員嚴密監看水情加強巡查與現場警示布設，不排除依雨情預判預計在今天晚間6時實施預警性封閉管制，只出不進禁止人車通行，也會視水情發展提前或延後啟動緊急封閉措施。

花蓮工務段指出，便道封閉管制措施時，會在台9線230k＋900鳳林端及236k＋500光復端兩處，設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引，建議改道路線包含花蓮往返台東，以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮往返瑞穗、玉里、富里，則為台9線接台11線、台30線再回到台9線。